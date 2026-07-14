LAIQON: Mächtig Schub Richtung Ziel

LAIQON hat mehrere große Wachstumsprojekte an den Start gebracht. Inzwischen zeigen sich sehr deutlich die positiven Effekte. Das ist eine gute Basis zur Erreichung der Ziele.

LAIQON arbeitet mit großen Partnern aus der Branche zusammen und nutzt deren Vertriebspower, um mit innovativen Lösungen für das Asset Management ein breites Publikum zu adressieren. Die Gesellschaft bringt dabei insbesondere ihre hohe Kompetenz in der KI-Steuerung von Anlagen sowie ein umfassendes Angebot für die Digitalisierung von Prozessen mit ein.

Starke Partner

Das hat renommierte Adressen überzeugt. Zu den zentralen Wachstumsprojekten der Gesellschaft gehören das gemeinsame Produkt WertAnlage zusammen mit Union Investment sowie eine innovative Lösung für die klassische Vermögensverwaltung zusammen mit der Volksbank Rosenheim. Im laufenden Jahr wird zudem zusammen mit Amundi die Markteinführung von ETFs mit aktiver KI-Steuerung gestartet.

Wachstumstempo jetzt sehr hoch

Inzwischen wurde für alle bereits entwickelten Produkte und Lösungen ein breiter Vertrieb etabliert, und das zeigt sich jetzt sehr deutlich in den Zahlen. Im Bereich Digital Wealth, der am stärksten von den Partnerprojekten profitiert, konnten die Assets under Management in den ersten sechs Monaten 2026 um 0,5 Mrd. Euro auf 1,3 Mrd. Euro ausgeweitet werden, gegenüber Mitte 2025 beträgt das Wachstum damit stattliche 97 Prozent. Das Bemerkenswerte daran ist, dass das rein organisch generiert werden konnte. Aber auch im größten Bereich Asset Management hat LAIQON binnen Jahresfrist stark zugelegt, von 4,7 auf 8,2 Mrd. Euro, auch dank einer größeren Akquisition, aber ebenfalls zu einem hohen Anteil organisch. Zusammen mit einem leichten Rückgang im dritten Bereich Wealth Management (von 1,65 auf 1,5 Mrd. Euro), in dem die Kundenstruktur bereinigt wurde, hat das insgesamt eine Steigerung der Assets under Management innerhalb von zwölf Monaten von 7,0 auf 11,0 Mrd. Euro ermöglicht.

Schub in Richtung der Ziele

Inzwischen wachsen die Assets im Bereich Digital Wealth durch den starken Vertrieb in einem Durchschnittsmonat bereits um 100 Mio. Euro. Damit ist das Unternehmen auf einem guten Weg, um das Ziel für die AuM im laufenden Jahr, das bei 12 Mrd. Euro liegt, zu erreichen. Das ist auch eine gute Basis für die Konzern-Umsatz- und EBITDA-Guidance, die einen Anstieg der Erlöse von 44,2 Mio. Euro (pro-forma 2025) auf 53 bis 58 Mio. Euro sowie des EBITDA von 0,7 Mio. Euro (pro-forma) auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro vorsieht.

Deutliche Effekte ab Q3

Um das Ergebnisziel zu erreichen, hat das Unternehmen im ersten Halbjahr nach mehreren Akquisitionen in den vergangenen Jahren die Kostenstrukturen bereinigt und gestrafft, was sich auch im zweiten Quartal noch in Einmalkosten niederschlagen wird. Inzwischen sind die Maßnahmen aber fast vollständig abgeschlossen, so dass sich die positiven Effekte ab dem dritten Quartal dann aber deutlich zeigen werden. Sollten auch noch die Märkte mitspielen und einen soliden Beitrag aus Performance-Fees ermöglichen, halten wir das Ergebnisziel der Gesellschaft für das laufende Jahr für gut erreichbar.

Neubewertung könnte folgen

Den noch auf niedrigem Niveau pendelnden Aktienkurs interpretieren wir als noch bestehende Skepsis, ob das Unternehmen seine Ziele erreichen kann. Im Laufe des zweiten Halbjahres könnte die Stimmung aber umschlagen, wenn es keinen Gegenwind vom Gesamtmarkt gibt und eine Zielerreichung immer wahrscheinlicher wird. Dann erwarten wir eine substanzielle Neubewertung der Aktie. Wer darauf frühzeitig setzen will, findet dafür aktuell noch ein attraktives Einstiegsniveau vor.

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Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.520 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 11.07.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 14.07.26 um 8:41 Uhr.

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