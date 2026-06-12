LAIQON: Starke Basis für weiteren Erfolg

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Die jüngsten Börsenturbulenzen haben die Aktie von LAIQON erneut mit nach unten gerissen. Die Basis für den künftigen Erfolg ist aber unverändert intakt.

LAIQON zählt zu den Vorreitern für das KI-gesteuerte Anlagemanagement. Schon seit 2019 verantwortet der selbst entwickelte LAIC Advisor den Investmentprozess für verschiedene Anlagevehikel – und das mit großem Erfolg. Das Unternehmen hat jüngst gemeldet, dass ein offensiver Fonds (AI Dynamic Multi Asset S) in den sechs Jahren seit Auflage eine Performance von 66,4 Prozent erzielt hat und damit die Peer Group um 28,2 Prozentpunkte outperformen konnte. Das defensive Vehikel AI Defensive Multi Asset S kommt auch auf einen stattlichen Wertzuwachs von 34,9 Prozent und eine Outperformance von 18,6 Prozent.

KI-Produkte wesentlicher Wachstumstreiber

Das sind beeindruckende Daten – und der entscheidende Schlüssel für den weiteren Erfolg von LAIQON. Denn KI-gesteuerte Produkte sind der wesentliche Wachstumstreiber des Unternehmens, und die starken Resultate dürften die Vermarktung weiter anschieben.

Ehrgeizige Ziele

Für das laufende Jahr hat sich das Unternehmen auf der Basis einen weiteren Anstieg der Assets under Management von 10 auf 12 Mrd. Euro vorgenommen. Das soll sich entsprechend positiv in den Geschäftszahlen zeigen – mit einem Erlöswachstum von 34,9 Mio. Euro auf 53 bis 58 Mio. Euro und einer starken Verbesserung des EBITDA von -2,9 Mio. Euro auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro.

Wechsel in einen Aufwärtstrend?

Die hohe Volatilität der Aktie verdeutlicht, dass die Börse der Prognose offenbar noch nicht ganz traut. In der Tat ist das fragile Kapitalmarktumfeld vielleicht der größte Risikofaktor, da es den Ausbau der Assetbasis erschwert. Sofern LAIQON mit den nächsten Quartalszahlen aber untermauert, dass sich die Zahlen trotzdem in Richtung der Jahresziele entwickeln, dürfte die Aktie nach der volatilen Bodenbildungsphase in einen stabilen Aufwärtstrend einschwenken.

Eine starke Dynamik gibt es derzeit bei der 2G Energy AG. Fundamental verzeichnet das Unternehmen einen kräftigen Auftragsboom, was der Aktie in den letzten drei Monaten ein Plus von rund zwei Dritteln beschert hat. Zugleich sieht der Titel auch charttechnisch interessant aus: zum Artikel

Bei Masterflex kämpft die Aktie hingegen seit längerer Zeit mit dem im letzten Sommer markierten Mehrjahreshoch. Nun könnte der Newsflow für weiteren Rückenwind sorgen. Auf der Hauptversammlung konnte der Vorstand nämlich über Fortschritte bei den großen Projekten berichten, die ab 2027 einen kräftigen Wachstumsschub ermöglichen sollen: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.527 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 06.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 12.6.26 um 8:41 Uhr.

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