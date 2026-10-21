LAIQON: Voll in der Spur

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LAIQON hat neue Zahlen für den Ausbau der Assets under Management gemeldet und befindet sich voll auf Kurs in Richtung der Jahresziele. Noch zeigt sich das nicht im Aktienkurs.

Im laufenden Jahr will LAIQON die Assets under Management (AuM) organisch um etwas mehr als 20 Prozent auf 12,1 Mrd. Euro steigern – und ist dabei auf einem guten Weg. Zum Ende des dritten Quartals hat sich das Volumen bereits auf 11,6 Mrd. Euro erhöht und zwei Wochen später, am 15.10., waren es dann bereits 11,7 Mrd. Euro. Und das, obwohl die Märkte beim Wachstum zuletzt nicht gerade behilflich waren.

WealthTech LAIC als starker Wachstumstreiber

Aber das Unternehmen verfügt über starke organische Wachstumstreiber. Insbesondere das WealthTech LAIC wächst nach jahrelangen Vorbereitungen, die unter anderem in großen White-Label-Projekten mit Partnern mündeten, nun mit enormem Tempo. So haben sich die AuM per Ende Q3 binnen Jahresfrist von 230 Mio. Euro auf 1,02 Mrd. Euro erhöht, per Mitte Oktober waren es dann schon 1,1 Mrd. Euro.

Entwicklung stützt die Guidance

Das zeigt: LAIQON kann jetzt auch in wackeligen Märkten dynamisch wachsen. Das stützt die Guidance, die für das laufende Jahr einen Umsatz von 53 bis 58 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,5 bis 7,5 Mio. Euro vorsieht. Zwar wird dabei auch eine Rolle spielen, inwieweit die Marktentwicklung die Erzielung von Performance-Fees erlaubt, insgesamt sehen wir das Unternehmen aber auf einem guten Weg.

Aktienkurs zeigt noch Skepsis

Das spiegelt die Aktie aber nicht wider, die sich weiter in einer Bodenbildung auf niedrigem Niveau befindet. Aus unserer Sicht zeigt das die noch vorhandene Skepsis, ob das Unternehmen im aktuellen Marktumfeld die Ziele erreichen kann. Sollten die noch ausstehenden Q3-Zahlen auch bei Umsatz und Ergebnis belegen, dass der Trend in Richtung der Jahresziele geht, könnte die Aktie nach unserer Einschätzung die Bodenbildung abschließen und einen neuen Aufwärtstrend starten.

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Erstellung am 21.10.26 um 07:45 Uhr.

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