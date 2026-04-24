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Lake Shore Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

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Lake Shore Bancorp Inc Registered Shs
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Lake Shore Bancorp äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lake Shore Bancorp ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Lake Shore Bancorp im vergangenen Quartal 10,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lake Shore Bancorp 9,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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