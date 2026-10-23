Lake Shore Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Lake Shore Bancorp hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 USD, nach 0,320 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 10,4 Millionen USD gegenüber 10,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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