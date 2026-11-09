Lakeshore Acquisition III mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Lakeshore Acquisition III gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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