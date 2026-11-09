Lakeshore Acquisition III präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Lakeshore Acquisition III hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,050 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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