Lakeside gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Lakeside hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 65,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,3 Millionen USD.
Redaktion finanzen.net
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