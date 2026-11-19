Lakewood-Amedex Biotherapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Lakewood-Amedex Biotherapeutics hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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