Lalithaa Jewellery Mart: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

12.09.26 06:35 Uhr

Lalithaa Jewellery Mart gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,74 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 4,74 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60,31 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,86 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net