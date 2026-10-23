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Lam Research stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lam Research Corp.
208.10 EUR 3.20 EUR 1.56 %
Charts | News | Analysen

Lam Research ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lam Research die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lam Research in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,22 Milliarden USD im Vergleich zu 5,32 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.04.19 Lam Research Outperform Cowen and Company, LLC
22.04.19 Lam Research Buy B. Riley FBR
24.01.19 Lam Research Outperform Cowen and Company, LLC
21.12.18 Lam Research Buy Needham & Company, LLC
29.10.18 Lam Research Neutral B. Riley FBR

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