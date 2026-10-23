Lam Research stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Lam Research ließ sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lam Research die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lam Research in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,22 Milliarden USD im Vergleich zu 5,32 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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