Lamb Weston schüttet 20 Cents Dividende an die Aktionäre aus

Der amerikanische Hersteller von tiefgekühlten Kartoffelprodukten Lamb Weston Holdings Inc. (ISIN: US5132721045, NYSE: LW) Weston zahlt seinen Aktionären am 31. Mai 2019 eine Quartalsdividende von 0,20 US-Dollar je Aktie aus (Record date: 3. Mai 2019), wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Der Konzern aus Eagle, im US-Bundesstaat Idaho, zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,80 US-Dollar je Anteilsschein.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 71,00 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,13 Prozent (Stand: 21. März 2019). Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 911,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 824,6 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 124 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 83 Mio. US-Dollar). Im Fiskaljahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,42 Mrd. US-Dollar.

An der Wall Street liegt die Aktie seit Jahresbeginn 2019 mit 3,48 Prozent im Minus (Stand: 21. März 2019). Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 10,40 Mrd. US-Dollar.

