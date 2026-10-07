Lamb Weston: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Lamb Weston hat am 06.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 1,67 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,66 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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