Top News
Milliarden-Vergleich und US-Garantie: So steht es um die Bayer-Aktie
Infineon-Aktie dreht ins Plus: Millionenschweres Rückkaufprogramm geplant
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Lamborghini gibt Plan für vollelektrischen Sportwagen auf

23.02.26 18:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
100,70 EUR -2,40 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Lamborghini hat Pläne zum Bau eines vollelektrischen Sportwagens zu den Akten gelegt. Das Unternehmen wird sich laut Mitteilung stattdessen auf Hybride konzentrieren. Die Audi-Tochter ist damit der jüngste Autohersteller, der angesichts einer schwächer als erwartet ausgefallenen Nachfrage bei Elektrofahrzeugen umsteuert.

Sportwagenhersteller wie Porsche und Ferrari haben ihre Ambitionen für batteriebetriebene Autos zurückgeschraubt. Gleichzeitig haben Massenmarkt-Autokonzerne wie Stellantis und Ford Motor kürzlich Milliarden-Dollar-Abschreibungen auf ihre Ambitionen zum Bau von Elektroautos verbucht.

Lamborghini teilte mit, dass ein neues Automodell, das ursprünglich als Elektroauto geplant war, als Plug-in-Hybrid auf den Markt kommen werde. Das Unternehmen werde der Hybridtechnologie Vorrang einräumen. Der Markt sei noch nicht bereit für einen Übergang zu vollelektrischen Fahrzeugen.

Wie Lamborghini weiter mitteilte, wurden bereits drei neue Modelle - Revuelto, Urus SE und Temerario - als Teil eines 2021 festgelegten Fahrplans in eine elektrifizierte Zukunft auf den Markt gebracht. Eine vierte Modellreihe werde in ihrer ersten Generation als Plug-in-Hybrid debütieren.

"Nach umfangreichen Analysen und einem kontinuierlichen Dialog mit Händlern und Kunden wurde deutlich, dass sich das Tempo der Einführung reiner (batterieelektrischer Fahrzeuge) erheblich verlangsamt hat, insbesondere im Segment der Luxus-Supersportwagen, wo die Nachfrage sehr begrenzt bleibt", so eine Lamborghini-Sprecherin. "In Anbetracht dieser Überlegungen wurde die Produktstrategie verfeinert."

Der Autohersteller sei aus technologischer Sicht voll auf vollelektrische Autos vorbereitet, aber der Markt sei noch nicht auf diesen Übergang ausgerichtet, ergänzte sie.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 12:32 ET (17:32 GMT)

mehr Analysen