Lambrecht: Deutschland ermöglicht Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern an die Ukraine

BERLIN (Dow Jones)--Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bestätigt, dass die Bundesregierung grünes Licht für den Export gebrauchter Flugabwehrpanzer des Typs "Gepard" aus Industriebeständen an die Ukraine gegeben hat. "Erst gestern haben wir entschieden, dass Deutschland die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern an die Ukraine ermöglichen wird", sagte Lambrecht in ihrem Eingangsstatement bei einer internationalen Verteidigungsministerkonferenz zur Ukraine auf dem US-Stützpunkt Ramstein laut ihrem Manuskript.

Lambrecht betonte, Deutschland helfe der Ukraine "mit Waffen, mit Munition, mit Geld, mit Ausrüstung und auch mit humanitären Hilfsgütern" und habe eine Reihe sehr weitreichender politischer Entscheidungen getroffen. Es habe in diesem Zusammenhang in den vergangenen Wochen auch Kritik an Deutschland gegeben. "Die Zahlen sprechen aber eine andere Sprache", betonte die Verteidigungsministerin. Es sei wichtig, "dass wir hier weiter geschlossen zusammenstehen und uns nicht auseinandertreiben lassen".

Ausdrücklich verwies Lambrecht auf die von der Regierung eingeleitete "Zeitenwende" mit dem Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr und dem Ende der Zurückhaltung bei Rüstungsexporten in Kriegs- und Krisengebiete. "Aber wir müssen feststellen, dass die Möglichkeiten der Bundeswehr begrenzt sind", erklärte sie. "Deshalb unterstützen wir, wenn die Industrie direkt an die Ukraine liefert." Zudem verwies sie auf den eingeleiteten Ringtausch bei Lieferungen mit osteuropäischen Ländern und betonte, gemeinsam mit den USA arbeite Deutschland bei der Ausbildung von ukrainischen Truppen an Artilleriesystemen auf deutschen Boden und werde zusammen mit den Niederlanden Ausbildung an Panzerhaubitzen und Munition für die Ukraine bereitstellen.

