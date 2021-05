Lambrecht: Es wird keine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche geben

GO

Heute im Fokus

DAX pendelt um die Nulllinie -- HelloFresh will Investitionen für 2021 erhöhen -- Glovo übernimmt Balkan-Geschäft von Delivery Hero -- Goldpreis, CTS Eventim, VERBIO, Fraport, Norwegian im Fokus

Merck beschleunigt Ausweitung der Lipid-Herstellung für Impfstoffe. Welthandel springt an: Hapag-Lloyd muss Container nachkaufen. Audi: Lamborghini steht nicht zum Verkauf. ABN Amro will Deutschlandgeschäft über Bethmann Bank ausbauen. AstraZeneca will Alexion-Übernahme zum Teil mit Anleihe finanzieren. RWE kooperiert mit Equinor bei norwegischem Windprojekt.