Lambrecht: Iris-T hilft Ukraine bei der Abwehr von Raketenangriffen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Lieferung des deutschen Luftverteidigungssystems Iris-T SLM an die Ukraine als wichtigen Schritt zur Abwehr russischer Angriffe bezeichnet. Am Rande eines Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel sprach sie am Mittwoch von einer wichtige Unterstützung der Ukraine "im Kampf gegen Raketenbeschuss, gegen diesen Terror, der gegenüber der Bevölkerung ausgeübt wird". Deutschland werde sich bemühen, drei weitere Systeme so schnell wie möglich bereitzustellen.

Lambrecht bezog sich dabei auch auf Äußerungen des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj. "Luftverteidigung ist momentan das Vordringlichste, und deswegen unterstützen wir da auch mit allen Möglichkeiten, die wir haben", sagte sie. Drei weitere Iris-T-Systeme würden im kommenden Jahr bereitgestellt.

Über die Unterstützung für die Ukraine sollte noch am Mittwoch in Brüssel im sogenannten Ramstein-Format beraten werden - von 50 Staaten und Organisationen, die der Ukraine helfen. Lambrecht sagte, Deutschland werde sich "noch mehr an der EU-Ausbildungsmission für die Ukraine beteiligen", um ukrainische Soldaten auszubilden und auch die Koordinierung übernehmen./cn/DP/stw