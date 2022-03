Lambrecht kritisiert Polens Vorstoß zu MiG-29-Kampfjets

EVREUX (dpa-AFX) - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Vorstoß Polens zu möglichen Lieferungen von MiG-29-Kampfjets an die Ukraine kritisiert. "Es ist ganz wichtig, dass die Nato abgestimmt miteinander vorgeht, das war unsere Stärken und das muss auch unsere Stärke bleiben", sagte Lambrecht am Mittwoch im französischen Evreux. "Deswegen ist es wichtig, dass ein klares Signal gesendet wird: Dieser Vorstoß wird von niemandem in der Nato weiterverfolgt."

Lambrecht bekräftigte angesichts des brutalen Angriffskriegs Putins in der Ukraine, Deutschland stehe solidarisch an der Seite der Ukraine. Deutschland habe Waffen geliefert, weitere Lieferungen würden geprüft.

Lambrecht stellte in Evreux zusammen mit ihrer französischen Kollegin Florence Parly eine deutsch-französische Lufttransportstaffel in Dienst.

Mit Blick auf das geplante Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sprach sie vom einer sicherheitspolitischen Kehrtwende Deutschlands. Es gebe viel zu tun, man werde in den kommenden Tagen auf die Parlamentarier zugehen. Es sei ganz wichtig, dass die Soldaten gut ausgerüstet seien. "Da ist vieles im Argen", sagte sie.