Land will Meyer-Werft um Millionen Euro entlasten

OSNABRÜCK/HANNOVER (dpa-AFX) - Der wegen Corona in Schieflage geratene Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft soll vom Land um Millionen Euro entlastet werden. Das sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der "Neuen Osnabrücker Zeitung", bevor am Freitag in Papenburg ein zweiter Runder Tisch zur Zukunft der Werft stattfindet. Daran sollen auch die Werftführung, der Betriebsrat, die IG Metall und die regionale Politik teilnehmen.

Das Land wolle der Werft bei den Kosten für die Schiffsüberführungen auf der Ems und Lotsendienste entgegenkommen, sagte Althusmann. Auch solle das Unternehmen wegen seines Standortnachteils 40 Kilometer von der Nordsee entfernt Kompensationen erhalten. Konkrete Summen nannte Althusmann nicht.

"Eine sichere Perspektive für die Meyer-Werft ist aus meiner Sicht möglich", sagte Althusmann der Zeitung. Allerdings forderte er, dass die Meyer-Werft langfristig in Papenburg im Emsland bleibt und in der Krise möglichst auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet.

Weil die Kreuzfahrtbranche in der Corona-Pandemie nahezu stillsteht, brauchen die Reedereien auch die neuen Schiffe der Meyer-Werft nicht. Das Unternehmen bemüht sich, seine Aufträge zu strecken. Es will nach Ankündigungen der Geschäftsführung etwa 1,5 Milliarden Euro über die kommenden Jahre einsparen. Auch soll die Stammbelegschaft von etwa 3600 Arbeitskräften reduziert werden.

Wie viele Jobs verloren gehen, hängt der Werft zufolge von den laufenden Nachverhandlungen mit den Bestellern der Schiffe ab. "Ohne Personalabbau wird es nicht funktionieren", sagte Paul Bloem, Mitglied der Geschäftsführung, der Zeitung. Bis Ende Dezember ist die Meyer-Werft in Kurzarbeit.

Zugleich kündigte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag 20 Millionen Euro zusätzlich für den Ausbau der Infrastruktur und Ausbaggerungen an niedersächsischen See- und Binnenhäfen an. Als Konjunkturmaßnahme in Corona-Zeiten sollen auch Häfen gefördert werden, die nicht in strukturschwachen Regionen liegen. Als mögliche Beispiele nannte das Ministerium Häfen wie Elsfleth oder Nordenham./fko/DP/nas