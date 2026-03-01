DAX24.837 -1,8%Est506.013 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 +4,0%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.408 +1,0%Euro1,1707 -0,6%Öl78,23 +7,9%Gold5.389 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahen Osten: DAX tiefrot unter 25.000 -- Asiens Börsen schwach -- Trump Media; Feftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
Top News
Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Schaeffler legt Quartalsergebnis vor
Warner Bros. Discovery-Aktie: Übernahme durch Paramount besiegelt - So reagieren die Aktien Warner Bros. Discovery-Aktie: Übernahme durch Paramount besiegelt - So reagieren die Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Landes-Geheimdienstchef: Verdeckte Operationen Irans möglich

02.03.26 10:34 Uhr

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer sieht mit Blick auf den Iran-Krieg weniger eine Gefahr von Terroranschlägen in Deutschland als von verdeckten iranischen Aktionen. "Die Gefahr, dass der Iran verdeckte Operationen in westlichen Staaten wie Deutschland durchführt, ist absolut real. Wir haben eine anhaltend hohe Gefährdungslage", sagte Kramer dem "Handelsblatt". Dabei nutze der Iran unterschiedliche Wege. Als Beispiel nannte der Thüringer Verfassungsschutzchef den digitalen Raum.

Wer­bung

"Pro-iranische Hacker und staatliche Gruppen nutzen Cyberangriffe für gezielte Störungen und Sabotage." Das gehe weit über klassische Spionage hinaus. Es gebe Szenarien, dass sogar die Steuerungstechnik von Industrieanlagen ins Visier genommen werde.

Eine konkrete Gefahr von Anschlägen hält Kramer dagegen für geringer. "Ein wahlloser Terror gegen die breite Bevölkerung ist weniger wahrscheinlich. Der Iran setzt eher auf gezielte Aktionen, die er offiziell auch abstreiten kann", sagte Kramer dem "Handelsblatt". Das betreffe Einschüchterung oder auch Anschlagspläne etwa gegen jüdische, US-amerikanische oder israelische Einrichtungen oder die iranische Exil-Opposition. "Teheran nutzt oft Mittelsmänner oder gar kriminelle Netzwerke, um die eigene Beteiligung zu verschleiern."/htz/DP/stw