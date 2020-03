Landesbank Helaba legt Bilanz vor - Gewinn gesunken?

FRANKFURT (dpa-AFX) - Helaba-Chef Herbert Hans Grüntker verabschiedet sich in unruhigen Zeiten von der Finanzpresse: An diesem Mittwoch (10.30 Uhr) präsentiert der 64-Jährige zum letzten Mal die Bilanz der drittgrößten Landesbank Deutschlands - per Webkonferenz. Zum 1. Juni übergibt Grüntker die Führung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) an Vize Thomas Groß.

Wegen eines laufenden Stellenabbaus hatte das Frankfurter Institut die Gewinnerwartungen für das Jahr 2019 zurückgeschraubt. Ende November hatte die Helaba mitgeteilt, sie rechne mit einem Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau. Im Gesamtjahr 2018 hatte die Helaba vor Steuern 443 Millionen Euro verdient. Unter dem Strich standen 278 Millionen Euro Überschuss.

Angesichts von Kosten- und Ertragsdruck baut die Helaba Hunderte Stellen ab. Bis 2023 sollen 380 bis 400 Arbeitsplätze in der Kernbank, die zuletzt rund 2700 Vollzeitkräfte zählte, gestrichen werden.

Ein anderes Großprojekt in der Sparkassen-Finanzgruppe liegt wegen der Corona-Pandemie vorübergehend auf Eis: die Schaffung eines Zentralinstituts. Nach dem Willen der Sparkassen sollen dafür in einem ersten Schritt die Helaba und die ebenfalls in Frankfurt angesiedelte Dekabank ein mögliches Zusammengehen ausloten./ben/DP/fba