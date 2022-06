Landesminister: Lindners Kritik an E-Auto-Kaufprämien scheinheilig

BERLIN (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat den Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu einer Abschaffung staatlicher Kaufprämien für E-Autos als scheinheilig bezeichnet. Hermann sagte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur: "Lindner ist offensichtlich gegen alles, was die Verkehrswende voranbringen kann: Das geplante EU-weite Verbot von Verbrennungsmotoren und die Förderung von E-Autos. Seine Kritik an unnötigen Subventionen ist scheinheilig."

Es gibt einige klimaschädliche staatliche Subventionen, die schnell gestrichen werden könnten, sagte Hermann: "Die geringere Diesel-Besteuerung, die Pendlerpauschale, der Tankrabatt und das Dienstwagen-Privileg."

Nach dem Vorstoß von Lindner hatte auch ein Sprecher von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärt, die Kaufförderung sei relevant für die Verkehrswende. Er verwies auf Vorschläge des Ressorts zur weiteren E-Auto-Förderung ab 2023 und eine hierzu noch laufende regierungsinterne Abstimmung./hoe/DP/zb