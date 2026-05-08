Landkreis-Präsident: Reißt Euch endlich zusammen in Berlin!

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Deutschen Landkreistags hat die Koalition mit dramatischen Worten aufgerufen, ihren Dauerstreit zu beenden. "Das Anwachsen der AfD hat meines Erachtens ganz viel mit der Enttäuschung der Wählerinnen und Wähler über die etablierten Parteien zu tun, die munter Dinge versprechen, aber sich dann extrem schwer tun, auch zu liefern", sagte Landkreis-Präsident Achim Brötel (CDU) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).

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"Reißt Euch endlich zusammen! Hört damit auf, gegenseitig Opposition innerhalb der eigenen Regierung zu betreiben! Bildet eine demokratische Verantwortungsgemeinschaft!", forderte er mit Blick darauf, dass die AfD in den Umfragen inzwischen stärkste Kraft ist. "Es steht mehr auf dem Spiel als irgendein Gesetz oder irgendeine Partei."

"Meine feste Überzeugung ist es, dass wir an der einen oder anderen Stelle durchaus kürzen können, ohne dass die Welt gleich untergeht", fügte der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises hinzu. "Und ich bin auch sicher, dass die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger das genauso sieht. Daraus wäre viel politische Kraft zu schöpfen. Man muss nur den Mut dazu haben."/and/DP/zb