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Landtagswahl

Appell an die Politik: Commerzbank mahnt Reformtempo an und warnt vor Stillstand

Appell an die Politik: Commerzbank mahnt Reformtempo an und warnt vor Stillstand

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Einschätzungen rund um die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die Abgeordnetenhauswahl in Berlin: Commerzbank warnt vor Stillstand bei Reformen.

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern stellen die Reformagenda der Bundesregierung auf eine Probe. "Für die CDU von Kanzler Friedrich Merz ist das Wahlergebnis katastrophal", schreibt Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer in einem Kommentar. "Die Partei wird in Berlin nicht mehr den Regierenden Bürgermeister stellen, in Mecklenburg-Vorpommern ist sie nach dem Ausscheiden aus dem Landtag nur noch ein Schatten ihrer selbst." Die geschrumpfte Machtbasis von Merz erhöhten den Gegenwind für die Sozialreformen. Es sei zunehmend fraglich, ob die Regierung diese in der beschlossenen Form umsetzen werde, auch wenn Merz das am Wahlabend nachdrücklich forderte. Da in weiteren Schlüsselbereichen wie Bürokratieabbau, Steuern und Energie ohnehin keine tiefgreifenden Initiativen zu erwarten seien, drohe die Ausgestaltung des Reformkurses vollends zu stagnieren. Dies verstärke die Unsicherheit für den Wirtschaftsstandort und hemmt notwendige Investitionen.

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Die Linke stärkste Kraft in Berlin

Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin ist Die Linke mit 25,7 Prozent als stärkste Kraft hervorgegangen. Die CDU erreichte 18,8 Prozent, die SPD kam auf 12,1 Prozent, die Grünen auf 14,3 Prozent. Die AfD erreichte 16,3 Prozent. Das BSW verpasste mit 4,7 Prozent den Sprung ins Abgeordnetenhaus. Die FDP kam auf einen Stimmenanteil von 2,5 Prozent.

AfD in Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft - CDU unter 5%

Die AfD ist bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern mit 38,2 Prozent laut vorläufigem Endergebnis stärkste Kraft geworden. Die SPD kommt auf 35,5 Prozent. Die CDU schafft es mit 4,9 Prozent nicht in den Landtag. Die Linke erreicht 6,5 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 5,7 Prozent. Die FDP ist mit 1,0 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten.

DJG/apo/cbr

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Christian Mueller / Shutterstock.com, Rostislav Ageev / Shutterstock.com

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