Landwirte säen mehr Weizen und Winterraps

WIESBADEN (dpa-AFX) - Auf den deutschen Äckern wird im kommenden Jahr voraussichtlich mehr Raps geerntet werden als in diesem Jahr. Die Landwirte erhöhten in diesem Herbst die Anbaufläche der Nutzpflanze um 8,7 Prozent auf 1,1 Millionen Hektar, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete.

Die Aussaatfläche für Winterweizen, Deutschlands wichtigstes Getreide, legte hingegen nur um 0,4 Prozent auf 2,9 Millionen Hektar zu. Die Flächen für andere Getreidearten gingen leicht zurück, so dass unter dem Strich mit 5,034 Millionen Hektar eine geringere Fläche (minus 0,7 Prozent) genutzt wird.

Wintergetreide wird im Herbst des Vorjahres ausgesät und bringt in der Regel höhere Erträge als das Sommergetreide, das erst ab März auf die Felder kommt. 2021 wurden von rund 6 Millionen Hektar Getreideanbaufläche 5,1 Millionen Hektar für die Wintersorten genutzt./ceb/DP/stk