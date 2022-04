Lane: Ende 2022 erste EZB-Statistiken zu CO2-Fußabdruck von Banken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane bis Ende dieses Jahres erste Statistiken zu "grünen Finanzinstrumenten" und dem Klimaprofil einzelner Banken vorlegen. "Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2022 in der Lage sein werden, erste experimentelle Statistiken zu veröffentlichen, die relevante grüne Finanzinstrumente und den CO2-Fußabdruck von Finanzinstituten sowie ihre Exposition gegenüber klimabedingten physischen Risiken abdecken", sagte Lane laut veröffentlichtem Redetext bei einer Statistikkonferenz in Krakau.

Das sei aber nur der erste Schritt. Bis Ende 2024 wolle die EZB ihre Arbeit an diesem Thema vertiefen und prüfen, ob weitere Daten erhoben werden könnten. Lane verwies auf den Klima-Aktionsplan der EZB, der die Schaffung eines Datenmodells vorsieht, mit dem Wertpapiere nach Umwelt- und sozialen sowie Aspekten der Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - ESG) eingestuft werden können.

In einer zentralen Datenbank (Centralised Securities Database - CSDB) sollen alle "nachhaltigen" Anleihen erfasst und kategorisiert werden. Dabei soll unterschieden werden zwischen "selbst gekennzeichnet", "von einer zweiten Partei verifiziert" und "vollständig zertifiziert". Darüber hinaus werden Informationen über die Standards veröffentlicht, an denen die einzelnen nachhaltigen Anleihen ausgerichtet sind.

Lane zufolge arbeitet die EZB zudem daran, den CO2-Fußabdruck von Finanzinstituten anhand der Treibhausgasemissionen ihrer Gegenparteien zu messen. "Ziel ist es, die Umweltauswirkungen der Portfolios von Finanzinstituten zu messen, was wiederum einen Anhaltspunkt für ihre Exposition gegenüber bestimmten Übergangsrisiken bietet", erläuterte der EZB-Chefvolkswirt. In einem ersten Schritt will sich die EZB auf Gegenparteien aus Unternehmenssektor konzentrieren.

