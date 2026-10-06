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Lane: EZB achtet auf höhere Langfristzinsen

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei ihrer nächsten Zinsentscheidung nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane den Anstieg der Langfristzinsen berücksichtigen. "Wir gehen davon aus, dass ein Anstieg der langfristigen Zinsen - insbesondere wenn er stärker von externen, globalen als von europäischen Faktoren getrieben wird - die europäische Wirtschaft bremst und für sich genommen die Inflationsrate senkt", sagte er der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Dieser Aspekt werde zusammen mit der Inflations- und der Risikoanalyse in die Entscheidungen des Rats einfließen, so Lane.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 03:53 ET (07:53 GMT)

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