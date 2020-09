Lane: EZB arbeitet an substanzieller Strategie

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet nach den Worten ihres Chefvolkswirts an einer "substanziellen Strategie", die der Zentralbank Leitlinien für ihre geldpolitischen Entscheidungen geben kann. Lane sagte zum Abschluss der Konferenz "The ECB and it's Watchers": "Am Ende brauchen wir eine Strategie, und diese Strategie muss einiges an Orientierungskraft für die geldpolitische Entscheidungen bieten, die wir treffen werden." Die neue Strategie müsse ausreichend Substanz haben und der Geldpolitik Struktur geben, sonst wäre sie "weniger nützlich".

Laut Lane geht die EZB im Rahmen von zwölf Themenfeldern offen an die Prüfung ihrer aktuellen Strategie heran, wobei als Startpunkt nicht die Reform von 2003, sondern die ursprüngliche Strategie von 1998 gesehen wird. "Es geht darum, Ideen zu verfolgen und nicht um eine feststehende finale Lösung", sagte er.

Lane deutete an, dass es auch bei der sogenannten zweiten Säule der geldpolitischen Analyse, der monetären Säule, Änderungen geben wird. "Wir lernen viel aus der monetären Analyse. Wir müssen natürlich prüfen, wie genau die monetäre Analyse in den gesamten Prozess einfließt", sagte er.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte zur Eröffnung der Konferenz dafür plädiert, das Inflationsziel der EZB von derzeit "unter, aber nahe 2 Prozent" auf glatt 2 Prozent zu ändern. Sympathie äußerte sie zudem für eine Berücksichtigung der Kosten selbst genutzten Wohnraums bei der Inflationsmessung und für die stärkere Beachtung von Kernteuerungsraten. Außerdem schlug sie indirekt vor, Anleihekäufe zum dauerhaften Teil des geldpolitischen Instrumentenkastens zu erklären.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2020 11:24 ET (15:24 GMT)