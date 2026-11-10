Lane: KI liefert EZB wertvolle Einblicke in Kommunikationsaspekte

10.11.26 17:44 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Forscher der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in jüngster Zeit intensiv mit den Fähigkeiten Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Analyse geldpolitischer Kommunikation mit den Finanzmärkten beschäftigt. Bei einer Konferenz der Bank of England (BoE) gab Lane laut veröffentlichtem Redetext aber keinen Hinweis darauf, dass die EZB inzwischen selbst systematisch KI bei der Ausrichtung ihrer Kommunikation zu Rate zieht. Er sagte lediglich, Analysten stünden heute mit Sprachmodellen (LLMs) und Maschinellem Lernen Instrumente zur Verfügung, die eine Analyse großer Textmengen ermöglichten.

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Lane zufolge haben die Forscher mit LLMs einen Zusammenhang zwischen dem Ton von EZB-Reden und späteren Zinsänderungen bestätigt. Sie fanden auch heraus, dass eine KI-basierte Analyse der geldpolitischen Statements eine bessere Inflationsprognose mehrere Quartale im Voraus ermöglicht. Durch die Schätzung eines systematischen Zusammenhangs zwischen der Tonalität der geldpolitischen Kommunikation, der Wirtschaftstätigkeit und der Inflation stellten die Forscher demnach zudem fest, dass die geldpolitische Kommunikation der EZB - im Einklang mit ihrem vorrangigen Ziel der Preisstabilität - systematisch größeres Gewicht auf die Inflationsentwicklung lege.

"Diese neuen Instrumente liefern somit wertvolle Einblicke in Kommunikationsaspekte, die durch herkömmliche Finanzmarktindikatoren möglicherweise nicht vollständig erfasst werden", sagte der EZB-Chefvolkswirt. Gleichzeitig erfordere ihr Einsatz aber eine sorgfältige Validierung, da die Ergebnisse davon abhingen, wie Fragen formuliert und welche Daten für das Training verwendet würden.

Im März dieses Jahres hatte Lane bei einer Konferenz im Scherz die Möglichkeit angedeutet, Investoren die sekundenschnelle KI-basierte Analyse geldpolitischer Statements zu erschweren. "Ich bin schon manchmal versucht, das geldpolitische Statement zu randomisieren", sagte er bei einer Konferenz in Frankfurt, bei der unter anderem zum Einsatz von LLMs bei der Analyse der Zentralbankkommunikation diskutiert wurde.

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In dem der Praxis geldpolitischer Kommunikation gewidmeten Teil der Rede in London spielte KI dann keine Rolle mehr.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

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November 10, 2026 11:45 ET (16:45 GMT)