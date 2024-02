Lane rechnet mit "heißen Debatten" in EZB über Inflationsausblick

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, rechnet damit, dass es im EZB-Rat zu Auseinandersetzungen über den Inflationsausblick kommen wird. Lane sagte in einem TV-Interview: "Wir haben beschlossen, das die Zinsen so lange unverändert bleiben, bis wir sicher sind, dass die Inflation so schnell wie möglich auf 2 Prozent sinkt." Er fügte hinzu: "Natürlich wird das in den nächsten Monaten heiß debattiert werden." Das Inflationsproblem sei nicht mehr so groß wie im vergangenen Jahr, aber es sei immer noch ein Problem.

Volkswirte rechnen überwiegend damit, dass die EZB ihre Zinsen im Juni erstmals senken wird. An den Finanzmärkten ist ein erster Schritt schon für April eingepreist. Im März veröffentlicht die EZB neue Inflationsprognosen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2024 04:13 ET (09:13 GMT)