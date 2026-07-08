Zalando-Aktie freundlich: Sozialplan in Erfurt abgeschlossen

Lange Gespräche

09.07.26 15:55 Uhr

Ein millionenschwerer Sozialplan ist für das Zalando-Logistikzentrum in Erfurt unterschrieben worden.

Das teilten Betriebsrat und Unternehmen nach langwierigen Gesprächen in einer Einigungsstelle mit. Verhandlungen über einen Interessenausgleich für die 2.100 Beschäftigten sind nach Betriebsratsangaben gescheitert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung