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Lange Gespräche

Zalando-Aktie freundlich: Sozialplan in Erfurt abgeschlossen

Zalando-Aktie freundlich: Sozialplan in Erfurt abgeschlossen

Ein millionenschwerer Sozialplan ist für das Zalando-Logistikzentrum in Erfurt unterschrieben worden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
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Das teilten Betriebsrat und Unternehmen nach langwierigen Gesprächen in einer Einigungsstelle mit. Verhandlungen über einen Interessenausgleich für die 2.100 Beschäftigten sind nach Betriebsratsangaben gescheitert.

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Die Zalando-Aktie

/rot/DP/jha

ERFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, Sean Gallup/Getty Images

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.07.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.26 Zalando Halten DZ BANK