Zalando-Aktie freundlich: Sozialplan in Erfurt abgeschlossen
Ein millionenschwerer Sozialplan ist für das Zalando-Logistikzentrum in Erfurt unterschrieben worden.
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Das teilten Betriebsrat und Unternehmen nach langwierigen Gesprächen in einer Einigungsstelle mit. Verhandlungen über einen Interessenausgleich für die 2.100 Beschäftigten sind nach Betriebsratsangaben gescheitert.
Die Zalando-Aktie
/rot/DP/jha
ERFURT (dpa-AFX)
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|Zalando Buy
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|DZ BANK