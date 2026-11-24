Langfristiger Deal

Der Leipziger Gashändler VNG hat sich langfristige Erdgaslieferungen aus Norwegen gesichert.

Die Tochtergesellschaft VNG Handel & Vertrieb und der norwegische Energiekonzern Equinor hätten einen Vertrag bis Ende 2044 unterzeichnet, teilte VNG mit. Er umfasse bis zu 15,3 Terawattstunden (TWh) pro Jahr. Die ersten Lieferungen sollen am 1. Januar 2027 beginnen.

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VNG setzt auf mehrere Bezugswege

VNG beliefert unter anderem Stadtwerke, Industrieunternehmen und Kraftwerksbetreiber. Der Vertrag soll nach Angaben des Unternehmens das Gasportfolio langfristig absichern. Daneben kaufe VNG Gas flexibel über europäische Handelsmärkte ein. Zum Preis der Vereinbarung machte das Unternehmen keine Angaben.

VNG-Vorstandschef Ulf Heitmüller sagte, der Vertrag schaffe Planungssicherheit und sichere Kunden zuverlässige Lieferungen aus einer europäischen Quelle.

Gasversorgung derzeit stabil

Die Bundesnetzagentur bewertete die Gasversorgung in Deutschland in ihrer jüngsten Lageeinschätzung vom 20. November als stabil. Das Risiko einer angespannten Versorgung schätzte sie als gering ein. Die Speicher waren zu 57,1 Prozent gefüllt und damit deutlich niedriger als in Vergleichszeiträumen früherer Jahre. Sinkende Speicherstände seien für sich genommen kein Hinweis auf eine Mangellage.

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Norwegen wichtigster Gaslieferant

Norwegen war 2025 mit 44 Prozent der größte Lieferant bei den deutschen Gasimporten. VNG-Chef Heitmüller ist zugleich Honorarkonsul des Königreichs Norwegen in Leipzig. Das Konsulat hat seinen Sitz im gleichen Gebäude wie VNG.

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LEIPZIG/OSLO (dpa-AFX)