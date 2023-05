Holcim-Aktie gibt ab: Windstrom soll aus Ostsee für Holcim

Iberdrola SA werde Holcim 15 Jahre lang mit Strom versorgen und ein Viertel des Jahresbedarfs des Unternehmens decken, teilten die Firmen am Mittwoch mit.

Beide Seiten hätten sich auf einen Festpreis verständigt, um Planungssicherheit zu gewährleisten. Vorgesehen ist ein Liefervolumen von etwa 250 Gigawattstunden. "Die dauerhafte Versorgung mit grüner Energie ist ein weiterer großer Schritt auf unserem Weg zum klimaneutralen Unternehmen und wichtiger Baustein unserer Dekarbonisierungsstrategie", erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Holcim Deutschland, Thorsten Hahn.

Der Windpark "Baltic Eagle" 30 Kilometer nordöstlich vor Rügen entsteht auf einer Fläche von 40 Quadratkilometern. 2024 soll die Anlage mit einer Gesamtkapazität von 476 Megawatt ans Netz gehen. Das entspricht laut Iberdrola 475 000 versorgten Haushalten.

Holcim will bis 2030 mindestens 80 Prozent seines Strombedarfs aus regenerativen Quellen beziehen. Holcim Deutschland ist ein Tochterunternehmen des weltgrößten Baustoffkonzerns Holcim aus der Schweiz.

An der SIX geben Papiere von Holcim am Mittwoch zeitweise um 1,60 Prozent auf 56,54 Franken nach.

/hr/DP/ngu

BERLIN/SASSNITZ (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Holcim AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Holcim AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Holcim AG

Bildquellen: Holcim