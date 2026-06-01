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Langjähriger Fed-Chef

Trauer um Ex-Notenbankchef: Alan Greenspan verstorben

22.06.26 15:09 Uhr
US-Geldpolitik trauert um eine Legende: Früherer Fed-Chef Greenspan gestorben | finanzen.net

Der frühere langjährige Chef der US-Notenbank Fed, Alan Greenspan, ist tot.

"Die Federal Reserve nimmt mit tiefer Trauer den Tod von Alan Greenspan zur Kenntnis", teilte die Notenbank mit. Greenspan wurde 100 Jahre alt.

"Alan Greenspan war von 1987 bis 2006 der 13. Vorsitzende des Gouverneursrats, und seine Beiträge zur Geldpolitik und zur wirtschaftswissenschaftlichen Theorie haben diese Institution, die Wirtschaftswissenschaften im Allgemeinen sowie das Land nachhaltig geprägt", hieß es.

Die Fed hob hervor, Greenspan habe eine "eine strenge analytische Disziplin in die geldpolitische Entscheidungsfindung" eingebracht und dazu beigetragen, "die Glaubwürdigkeit zu etablieren, die nach wie vor zu den wichtigsten Vermögenswerten der Federal Reserve zählt".

/kf/DP/nas

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: Mark Wilson/Getty Images