Langjähriger Partner

Der Deutsche Fußball-Bund hat seine seit 21 Jahren bestehende Partnerschaft mit der Lufthansa bis 2031 verlängert.

Die Zusammenarbeit mit der deutschen Fluglinie beinhalte künftig neben der Männer- auch die Frauen-Nationalmannschaft.

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Diese Ausweitung sei "von besonderer Bedeutung", sagte Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, und blickte voraus: "Mit der Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien steht bereits das nächste Highlight dieser Reise bevor. Dort, wo 2014 mit dem 'Siegerflieger' ein unvergesslicher Teil unserer gemeinsamen Geschichte geschrieben wurde, hoffen wir nun auf ein weiteres erfolgreiches Kapitel."

Vor zwölf Jahren hatten die DFB-Männer in Rio de Janeiro durch ein 1:0 im Finale gegen Argentinien den WM-Titel gewonnen.

Via XETRA gewinnt die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,68 Prozent auf 8,88 Euro.

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/edo/DP/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)