Microsoft richtet Strategie mehr auf Cloud-Geschäft aus

Bangalore (Reuters) - Microsoft richtet sich mit einem Umbau des Top-Managements verstärkt auf das rasant wachsende Cloud-Geschäft aus.

Im Zuge der Umstrukturierung wird der langjährige Windows-Chef Terry Myerson das Unternehmen verlassen, wie Microsoft am Donnerstag mitteilte. Myerson war seit mehr als 20 Jahren bei Microsoft und dort vor allem für das Betriebssystem zuständig, mit dem der Konzern großgeworden ist. Mehr Einfluss bekommt dafür künftig Scott Guthrie, der das Geschäft mit Unternehmen zur Auslagerung von Computer- und Speicherdiensten ins Internet verantwortet. Dieser Cloud-Sparte sowie der künstlichen Intelligenz soll sich künftig ein neues technisches Team widmen, während sich eine zweite Mannschaft von Ingenieuren um die Technologie-Nutzung auf verschiedenen Geräten kümmern soll.

Microsoft-Chef Satya Nadella selbst hatte zuletzt den Schwerpunkt auf das Cloud-Geschäft gelegt. Das Flaggschiff des Konzerns ist die Plattform Azure, auf der Unternehmen ihre Websites, Apps und Daten verwalten können und die mit Amazons Cloud-Dienst AWS konkurriert. Zu den Rivalen gehören hier aber auch der Internetgigant Google, der IT-Dienstleister IBM und der deutsche Softwarekonzern SAP. Nadella erklärte in einer E-Mail an die Mitarbeiter, er werde mit dem scheidenden Myerson in den kommenden Monaten für einen reibungslosen Ablauf der Umstrukturierungen sorgen. Myerson war neben Windows auch für das Programmpaket Office, für Surface-Tablets und -Laptops sowie die Spielekonsole Xbox zuständig.