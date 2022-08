CureVac-Aktie vorbörslich in Grün: Umsatzerlöse gehen im zweiten Quartal zurück - Operativer Verlust sinkt

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Mehrwertsteuersenkung für Gas geplant -- Adyen schließt Halbjahr mit durchwachsener Entwicklung ab -- SAP schlägt SAP Litmos los -- CureVac, HELLA, Infineon, SAF-HOLLAND, Cisco im Fokus

Inflationsdruck nimmt zu: Euroraum-Inflation steigt im Juli auf 8,9 Prozent. TAKKT: Finanzchef Tomaszewski will Vertrag nicht verlängern. VIG steigert im ersten Halbjahr Prämien und verdient mehr. Drittes BVB-Tor in Freiburg hätte nicht zählen dürfen. Walmart und Co. wurden in Opioid-Verfahren zu Millionen-Zahlung verurteilt. Baader Bank belässt Zur Rose nach Zahlen auf 'Buy'.