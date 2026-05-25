Langstreckenmaschinen

Der Flugzeugbauer Airbus kann mehrere Langstreckenmaschinen für die australische Airline Qantas wegen Engpässen in der Lieferkette erst mit Verzögerung ausliefern.

Der erste von zwölf speziell für Qantas angepasste Airbus SE A350 werde nun im April 2027 ausgeliefert, teilte der europäische Konzern mit. Die Fluggesellschaft hatte damit gerechnet, das erste Flugzeug Ende 2026 zu erhalten.

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Qantas hatte 2022 angekündigt, neue Flugzeuge bei Airbus zu bestellen, um ultralange Nonstop-Flüge zwischen australischen Städten und London sowie New York durchzuführen.

Die Verzögerung bei der Auslieferung des ersten Flugzeugs dieser Charge sei "großenteils auf die Auswirkungen von Lieferkettenproblemen zurückzuführen", teilte Airbus mit, ohne dies näher auszuführen.

Airbus musste in den Jahren 2022, 2024 und 2025 wegen fehlender Komponenten seine Jahresziele für die Auslieferung von Flugzeugen senken. Weltweite Engpässe erschwerten die Beschaffung notwendiger Bauteile, von Sitzen bis hin zu Toiletten. In diesem Jahr ist ein Engpass bei Triebwerken - die von der RTX-Tochter Pratt & Whitney geliefert werden - zum neuesten Problem für Airbus geworden, auch wenn der Konzern seine Auslieferungsziele für das Jahr bekräftigt hat.

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Das erste Flugzeug der A350-1000ULR-Bestellung werde derzeit lackiert und solle in wenigen Wochen Testflüge absolvieren, sagte eine Qantas-Sprecherin.

Im Juni werde die erste Route und der Zeitplan für den ersten Ultralangstreckenflug bekannt gegeben. Trotz der Verzögerung bei der ersten Auslieferung würden die nächsten Flugzeuge in rascher Folge eintreffen, sodass die Fluggesellschaft bis November wieder ihren ursprünglichen Zeitplan einhalten könne.

"Wir arbeiten weiterhin eng mit Airbus bei dem Auslieferungs- und Zertifizierungsprozess zusammen, der es uns ermöglichen wird, diese geschichtsträchtigen Ultra-Langstreckenflüge aufzunehmen", sagte die Sprecherin.

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Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,97 Prozent tiefer bei 172,70 Euro.

Von Joshua Kirby

DOW JONES