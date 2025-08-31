DAX23.999 +0,4%ESt505.362 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.114 +0,6%Euro1,1710 +0,2%Öl68,20 +0,1%Gold3.475 +0,8%
Notierung im Blick

LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag nahezu unverändert

01.09.25 16:10 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag nahezu unverändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von LANXESS. Mit einem Wert von 24,26 EUR bewegte sich die LANXESS-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die LANXESS-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 24,26 EUR. Die LANXESS-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,48 EUR an. Im Tief verlor die LANXESS-Aktie bis auf 24,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 117.343 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 20,42 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 15,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,109 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,81 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das LANXESS ein Ergebnis je Aktie von -0,19 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,08 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

