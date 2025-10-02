LANXESS Aktie News: LANXESS zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 21,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 1,4 Prozent auf 21,66 EUR. Die LANXESS-Aktie legte bis auf 21,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 21,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.547 LANXESS-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der LANXESS-Aktie liegt somit 6,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,097 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,93 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 14.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,68 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,717 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Analysten sehen bei LANXESS-Aktie weniger Potenzial

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet

Aktien von BASF, LANXESS und Co. von Analyse belastet