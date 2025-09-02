LANXESS Aktie News: LANXESS gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kurs der LANXESS

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 24,16 EUR.

Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 24,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die LANXESS-Aktie bei 24,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.432 LANXESS-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der LANXESS-Aktie ist somit 40,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,42 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der LANXESS-Aktie 15,48 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,208 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,81 EUR für die LANXESS-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 14.08.2025. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,68 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von LANXESS wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass LANXESS einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

