LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich LANXESS

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von LANXESS. Das Papier von LANXESS legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 23,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die LANXESS-Aktie bei 24,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 65.390 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 41,97 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 20,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für LANXESS-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,100 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,208 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,81 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 14.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,52 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

