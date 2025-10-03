LANXESS Aktie News: LANXESS am Freitagvormittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von LANXESS zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 21,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 21,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 21,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.308 LANXESS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die LANXESS-Aktie mit einem Verlust von 4,58 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten LANXESS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,097 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,93 EUR je LANXESS-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 14.08.2025 vor. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,68 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,717 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

