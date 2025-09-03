LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag behauptet

Notierung im Fokus

Die Aktie von LANXESS zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die LANXESS-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die LANXESS-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die LANXESS-Aktie bei 23,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 23,48 EUR. Bei 23,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.870 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 30,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,42 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 13,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,81 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte LANXESS am 14.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. LANXESS dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass LANXESS im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

