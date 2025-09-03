DAX23.776 +0,8%ESt505.344 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl66,96 -0,6%Gold3.544 -0,5%
Aktienkurs im Fokus

LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag leichter

04.09.25 12:05 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag leichter

Die Aktie von LANXESS gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von LANXESS befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 23,52 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
23,50 EUR -0,02 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie musste um 11:37 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 23,52 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 23,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 25.481 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 44,26 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,18 Prozent.

Nachdem LANXESS seine Aktionäre 2024 mit 0,100 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,210 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,81 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte LANXESS am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

In der LANXESS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.07.2025LANXESS HaltenDZ BANK
01.07.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

