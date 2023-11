LANXESS Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von LANXESS

Aktienentwicklung

Die Aktie von LANXESS gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die LANXESS-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 21,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 21,84 EUR. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 20,97 EUR. Bei 23,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.086.710 LANXESS-Aktien.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 119,00 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 20,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 7,78 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,72 EUR an.

Am 04.08.2023 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,87 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,60 Prozent auf 1.778,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte LANXESS 2.082,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass LANXESS 2023 einen Verlust in Höhe von -0,545 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Oktober 2023: Analysten sehen Potenzial bei LANXESS-Aktie

Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Kursplus

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet