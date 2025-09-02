DAX23.735 -0,3%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1750 -0,1%Öl66,75 +0,8%Gold3.644 +0,2%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So entwickelt sich LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag in Grün

09.09.25 09:24 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag in Grün

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,52 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
23,34 EUR 0,08 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von LANXESS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die LANXESS-Aktie bei 23,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,46 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.680 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der LANXESS-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (20,42 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,18 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,210 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,07 EUR aus.

Am 14.08.2025 lud LANXESS zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS -0,19 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat LANXESS 1,47 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,68 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von LANXESS veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je LANXESS-Aktie.

Redaktion finanzen.net

