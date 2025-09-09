DAX23.761 +0,2%ESt505.384 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,6%
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit grünen Vorzeichen

10.09.25 09:25 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von LANXESS zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die LANXESS-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 23,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
23,26 EUR -0,14 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die LANXESS-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 23,48 EUR nach oben. Die LANXESS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.347 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 44,51 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,07 EUR für die LANXESS-Aktie aus.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 EUR gegenüber -0,19 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. LANXESS dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
02.07.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.08.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025LANXESS HaltenDZ BANK
14.08.2025LANXESS NeutralUBS AG
08.07.2025LANXESS HaltenDZ BANK
01.07.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
25.06.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.

