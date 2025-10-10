DAX24.631 +0,1%Est505.634 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,83 -0,6%Gold3.997 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht
Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Kurs der LANXESS

LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

10.10.25 09:27 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 20,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
20,40 EUR -0,08 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 20,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 20,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.841 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 67,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 22,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je LANXESS-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,587 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren angefallen

Analysten sehen bei LANXESS-Aktie weniger Potenzial

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen