LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 20,30 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 20,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte LANXESS-Aktie bei 20,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,36 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 37.841 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 67,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 22,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,47 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

LANXESS wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Am 05.11.2026 wird LANXESS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je LANXESS-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,587 EUR fest.

