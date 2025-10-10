LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Mittag zu

LANXESS im Blick

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 20,72 EUR.

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 20,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 20,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 110.287 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. 63,75 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 2,41 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,097 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,33 EUR an.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,587 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

