DAX24.565 -0,2%Est505.623 -0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.996 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dreht ins Minus -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Freitagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Webinar: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten Webinar: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
LANXESS im Blick

LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Mittag zu

10.10.25 12:05 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Mittag zu

Die Aktie von LANXESS gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das LANXESS-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 20,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
20,66 EUR 0,18 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die LANXESS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 20,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die LANXESS-Aktie sogar auf 20,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 110.287 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. 63,75 Prozent Plus fehlen der LANXESS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 2,41 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

LANXESS-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,097 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,33 EUR an.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. LANXESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat LANXESS im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LANXESS 1,68 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte LANXESS Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,587 EUR je LANXESS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren angefallen

Analysten sehen bei LANXESS-Aktie weniger Potenzial

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
15.08.2025LANXESS BuyWarburg Research
15.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.09.2025LANXESS HaltenDZ BANK
24.09.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
15.09.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen